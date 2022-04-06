  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце

Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус, объяснила кулинарный эксперт Фото: depositphotos.com

"Этот рецепт проверен годами! Всегда получается удачно несмотря на то, что экономно. Паска рыхлая, высокая, душистая и очень вкусная! Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус. Такой рецепт точно пригодится, если нужно испечь много пасок на благотворительность. Можете смело пользоваться", – анонсировала кулинарный эксперт.

Для приготовления опары из расчета на 11 пасок диаметром 10 см понадобится:

0.5 л теплого молока (можно заменить водой);

40 г прессованых дрожжей;

1 ст л. сахара;

8 ст. л муки от общего количества.

Смешиваем ингредиенты в том порядке, в котором они указаны в списке, и оставляем опару на один час в теплом месте. После этого замешиваем тесто.

Для теста необходимы:

2 яйца;

160 г сахара;

1 пакет ванильного сахара;

100 г смальца;

1 кг просеянной муки;

четверть чайной ложки куркумы;

100 г изюма;

1 ч. л. цедры по желанию.

Тесто вымешивается руками в течение 30 минут или 15 минут с помощью тестомеса. Чтобы тесто не прилипало, время от времени добавляем немного растительного масла.

Готовое тесто должно подойти в теплом месте в течение двух часов. За это время оно увеличится в объеме приблизительно в три раза. В тесто добавляем цедру и изюм, а затем формируем паски и раскладываем в формочки для выпекания. В центре каждой паски нужно сделать прокол, чтобы равномерно вышел воздух.

Сформированным изделиям надо дать подняться в теплом месте, а затем смазать желтком, смешанным водой.

Выпекать их необходимо в течение 50 минут в разогретой до 165 °С духовке. Готовые паски охладаются на

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Видео: Лілія Цвіт / YouTube

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