  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце

"Этот рецепт проверен годами! Всегда получается удачно несмотря на то, что экономно. Паска рыхлая, высокая, душистая и очень вкусная! Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус. Такой рецепт точно пригодится, если нужно испечь много пасок на благотворительность. Можете смело пользоваться", – анонсировала кулинарный эксперт.
Для приготовления опары из расчета на 11 пасок диаметром 10 см понадобится:
Смешиваем ингредиенты в том порядке, в котором они указаны в списке, и оставляем опару на один час в теплом месте. После этого замешиваем тесто.
Для теста необходимы:
Тесто вымешивается руками в течение 30 минут или 15 минут с помощью тестомеса. Чтобы тесто не прилипало, время от времени добавляем немного растительного масла.
Готовое тесто должно подойти в теплом месте в течение двух часов. За это время оно увеличится в объеме приблизительно в три раза. В тесто добавляем цедру и изюм, а затем формируем паски и раскладываем в формочки для выпекания. В центре каждой паски нужно сделать прокол, чтобы равномерно вышел воздух.
Сформированным изделиям надо дать подняться в теплом месте, а затем смазать желтком, смешанным водой.
Выпекать их необходимо в течение 50 минут в разогретой до 165 °С духовке. Готовые паски охладаются на
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