Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2022
 
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"Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце

 
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Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус, объяснила кулинарный эксперт
Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус, объяснила кулинарный эксперт
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит (487 тыс. фолловеров) 3 апреля на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить бюджетную паску на смальце.

"Этот рецепт проверен годами! Всегда получается удачно несмотря на то, что экономно. Паска рыхлая, высокая, душистая и очень вкусная! Именно смалец придает особую мягкость тесту и совсем не чувствуется на вкус. Такой рецепт точно пригодится, если нужно испечь много пасок на благотворительность. Можете смело пользоваться", – анонсировала кулинарный эксперт. 

Для приготовления опары из расчета на 11 пасок диаметром 10 см понадобится: 

  • 0.5 л теплого молока (можно заменить водой); 
  • 40 г прессованых дрожжей; 
  • 1 ст л. сахара; 
  • 8 ст. л муки от общего количества. 

Смешиваем ингредиенты в том порядке, в котором они указаны в списке, и оставляем опару на один час в теплом месте.  После этого замешиваем тесто. 

Для теста необходимы: 

  • 2 яйца; 
  • 160 г сахара; 
  • 1 пакет ванильного сахара; 
  • 100 г смальца;
  • 1 кг просеянной муки; 
  • четверть чайной ложки куркумы; 
  • 100 г изюма; 
  • 1 ч. л. цедры по желанию.

Тесто вымешивается руками в течение 30 минут или 15 минут с помощью тестомеса. Чтобы тесто не прилипало, время от времени добавляем немного растительного масла. 

Готовое тесто должно подойти в теплом месте в течение двух часов. За это время оно увеличится в объеме приблизительно в три раза. В тесто добавляем цедру и изюм, а затем формируем паски и раскладываем в формочки для выпекания. В центре каждой паски нужно сделать прокол, чтобы равномерно вышел воздух. 

Сформированным изделиям надо дать подняться в теплом месте, а затем смазать желтком, смешанным водой. 

Выпекать их необходимо в течение 50 минут в разогретой до 165 °С духовке. Готовые паски охладаются на 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube

аа

Контекст:

Пасха в 2022 году празднуется 24 апреля.

Теги: Пасха, молоко, благотворительность, сахар, рецепт, яйца, рецепты, паски, куркума
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