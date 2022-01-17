  "Готовится очень просто, но есть несколько важных моментов". Кулинарный блогер рассказала рецепт домашнего зефира

Для зефира лучше использовать варенье из черной или красной смородины, так как в нем содержится большое количество пектина Фото: depositphotos.com

"Зефир готовится из варенья, из простых, доступных продуктов. Думаю, повторить сможет каждый. В целом зефир готовится очень просто, но есть несколько важных моментов", – рассказала эксперт.

Для 15 штук зефира понадобится:

180 г смородинового перетертого варенья без лишней жидкости;

45 г яичного белка;

одна ч. л. лимонного сока.

Отдельно понадобится:

200 г сахара;

агар-агар – 10 г;

вода – 75 мл.

Эксперт отметила, что для зефира лучше использовать варенье из черной или красной смородины, так как в нем содержится большое количество пектина. Также подойдет яблочное повидло. Перед началом работы варенье необходимо перетереть, чтобы получилась однородная масса.

"Подготовим кондитерский мешочек, сделаем надрез и будем выдавливать с помощью насадки "звездочка" или просто выдавливать из мешочка. Затем в сухую емкость помещаем 45 г белка – это одно достаточно большое яйцо. Добавляем варенье к белкам, лимонную кислоту, чтобы зефир лучше стабилизировался, и взбиваем", – описала процесс блогер.

По словам эксперта, для взбивания зефирной массы лучше использовать кухонный комбайн, а не ручной миксер.

Продолжая взбивать зефирную массу, начинаем варить сироп, смешав для этого сахар, агар-агар и воду.

"Сироп варим на среднем огне три – пять минут, пока он не загустеет. Добавляем мощность миксера, чтобы масса хорошо взбилась. Горячий сироп вливаем тонкой струйкой в массу, продолжая взбивать. После этого продолжаем взбивать еще две минуты. В итоге должна получиться густая пышная масса", – рассказала эксперт.

Зефирную массу очень быстро перекладываем в кондитерские мешочки и выдавливаем зефир на подготовленную поверхность.

"Из этих продуктов выходит примерно 30 половинок. Оставляем зефир примерно на 30 минут, больше не надо, потому что может появится корочка. Когда зефир застыл, посыпаем сахарной пудрой", – отметила блогер.

Готовые половинки соединяем между собой. Хранить домашний зефир необходимо в закрытой емкости.

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