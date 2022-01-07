  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера

"У меня ни один праздник не обходится без сырников, и в этот раз я создала новый интересный рецепт. Тут хорошо соединились между собой персики и шоколадная масса. Вообще он очень нежный", – описала десерт кулинарный блогер.
Для приготовления песочного теста понадобится:
"Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и какао. Добавляем масло и перетираем до получения крошки, затем добавляем яйца и сметану. Замешиваем тесто, оно выходит липкое и немного жидковатое. Разделяем его на четыре равные части и отправляем в морозилку, чтобы замерзло и можно было натереть на терке", – описала процесс эксперт.
Для приготовления сырной массы необходимо взять:
"Из сырной массы мы сделаем шоколадную и сливочную массу. Добавляем в творог сахар, ванильный сахар. яйца и измельчаем блендером до однородности. Получается сырная масса. Третью часть перекладываем в отдельную посуду, а в оставшуюся добавляем сливки жирностью не менее 30% и перемешиваем, затем добавляем кукурузный крахмал", – рассказала блогер.
В отложенную часть сырной массы добавляем растопленное масло, перемешиваем и просеиваем туда какао.
В форму, застеленную пергаментом, натираем на терке одну часть теста из морозилки. Выкладываем половину сливочной массы и равномерно распределяем по поверхности.
На нее выкладываем порезанные дольками персики, сверху натираем вторую часть замороженного теста, а затем выкладываем шоколадную массу и снова формируем слой из персиков, который покрываем слоем тертого теста. Этот слой смазываем сливочной массой и закрываем последним шаром тертого теста.
Выпекать сырник необходимо в течение 70 минут в разогретой до 160 °С духовке. Подавать десерт необходимо после охлаждения.