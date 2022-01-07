Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера

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Для приготовления десерта необходимо 1,5 кг творога и 800 г консервированных персиков
Для приготовления десерта необходимо 1,5 кг творога и 800 г консервированных персиков
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео приготовления сырника "Ловелас", рецепт которого разработала сама.

"У меня ни один праздник не обходится без сырников, и в этот раз я создала новый интересный рецепт. Тут хорошо соединились между собой персики и шоколадная масса. Вообще он очень нежный", – описала десерт кулинарный блогер.

Для приготовления песочного теста понадобится:

  • 600 г муки; 
  • 50 г какао;
  • 300 г масла;
  • 2 ч. л разрыхлителя;
  • 300 г сметаны;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца.

"Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и какао. Добавляем масло и перетираем до получения крошки, затем добавляем яйца и сметану. Замешиваем тесто, оно выходит липкое и немного жидковатое. Разделяем его на четыре равные части и отправляем в морозилку, чтобы замерзло и можно было натереть на терке", – описала процесс эксперт.

Для приготовления сырной массы необходимо взять:

  • 1,5 кг творога; 
  • 6 яиц; 
  • 250 г сахара;
  • 200 г сливок;
  • 80 г кукурузного крахмала;
  • 100 г растопленного масла;
  • 30 г какао;
  • дополнительно 800 г консервированных персиков.

"Из сырной массы мы сделаем шоколадную и сливочную массу. Добавляем в творог сахар, ванильный сахар. яйца и измельчаем блендером до однородности. Получается сырная масса. Третью часть перекладываем в отдельную посуду, а в оставшуюся добавляем сливки жирностью не менее 30% и перемешиваем, затем добавляем кукурузный крахмал", – рассказала блогер.

В отложенную часть сырной массы добавляем растопленное масло, перемешиваем и просеиваем туда какао.

В форму, застеленную пергаментом, натираем на терке одну часть теста из морозилки. Выкладываем половину сливочной массы и равномерно распределяем по поверхности.

На нее выкладываем порезанные дольками персики, сверху натираем вторую часть замороженного теста, а затем выкладываем шоколадную массу и снова формируем слой из персиков, который покрываем слоем тертого теста. Этот слой смазываем сливочной массой и закрываем последним шаром тертого теста.

Выпекать сырник необходимо в течение 70 минут в разогретой до 160 °С духовке. Подавать десерт необходимо после охлаждения. 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube

Теги: кулинария, десерт, рецепт, сырники
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