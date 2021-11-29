"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой

"С возрастом на лице проступает наш характер – отражение нашего внутреннего мира. А силуэт и фигура становятся символами силы воли. Получаем то, что себе позволяем", – написала она, отметив, что обнародованный снимок был в ее телефонной галерее одним из "самых свежих".

"Сила воли ну очень большая. Стройной такой быть вам очень идет", – прокомментировали фото подписчики продюсера.

"Очень стройная и красивая", – написали фолловеры.