"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой

"С возрастом на лице проступает наш характер – отражение нашего внутреннего мира. А силуэт и фигура становятся символами силы воли. Получаем то, что себе позволяем", – написала она, отметив, что обнародованный снимок был в ее телефонной галерее одним из "самых свежих".
"Сила воли ну очень большая. Стройной такой быть вам очень идет", – прокомментировали фото подписчики продюсера.
"Очень стройная и красивая", – написали фолловеры.
О своем желании похудеть Мозговая сообщила в январе 2021 года. Тогда она ставила цель сбросить 15 кг. В августе она сообщила, что избавилась от 20 кг и весит 66 кг. "В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все", – написала тогда продюсер.