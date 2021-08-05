"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг

Мозговая: В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все Фото: Olena Mozgova / Facebook

"Минус 20 [кг]. Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствования никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема – гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой, – прокомментировала свое фото Мозговая.

Она также подчеркнула, что продолжает лечение, которое было начато в начале июля.

Отвечая на вопросы фолловеров, Мозговая отметила, что похудела, не посещая спортзал.

"В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все", – написала продюсер.

Она также призналась, что раньше ее вес составлял 86 кг.

"86 [кг] было слишком много для меня. Красавицей я себя не чувствовала", – подчеркнула знаменитость.