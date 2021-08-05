"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг

"Минус 20 [кг]. Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствования никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема – гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой, – прокомментировала свое фото Мозговая.
Она также подчеркнула, что продолжает лечение, которое было начато в начале июля.
Отвечая на вопросы фолловеров, Мозговая отметила, что похудела, не посещая спортзал.
"В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все", – написала продюсер.
Она также призналась, что раньше ее вес составлял 86 кг.
"86 [кг] было слишком много для меня. Красавицей я себя не чувствовала", – подчеркнула знаменитость.
Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.
С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015).
Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.
О том, что планирует похудеть, Мозговая сообщила в январе 2021 года. Тогда она ставила цель сбросить 15 кг.
В начале июля продюсер сообщила о проблемах со здоровьем – она жаловалась на боль в спине. Спустя три недели Мозговая рассказала в сети, что в лечении появилась положительная динамика.