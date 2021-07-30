"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках

"11 лет назад была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно. […] Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним", – написала 29 июля Мозговая на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в тот день приготовила отцу его любимые гречку и котлеты из щуки по бабушкиному рецепту.

"Он пошел спать, сказал, что устал и хочет прилечь пораньше. А с утра я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!". Дальше все, как в худшем кошмаре: мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание и сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики..." – вспомнила Мозговая.

По словам продюсера, отец умер у нее на руках.

"Он умер на моих руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир. В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи, с которыми он всю жизнь боролся и с которыми просто не мог смириться", – завершила пост Мозговая.