"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках

"11 лет назад была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно. […] Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним", – написала 29 июля Мозговая на своей странице в Facebook.
Она добавила, что в тот день приготовила отцу его любимые гречку и котлеты из щуки по бабушкиному рецепту.
"Он пошел спать, сказал, что устал и хочет прилечь пораньше. А с утра я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!". Дальше все, как в худшем кошмаре: мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание и сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики..." – вспомнила Мозговая.
По словам продюсера, отец умер у нее на руках.
"Он умер на моих руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир. В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи, с которыми он всю жизнь боролся и с которыми просто не мог смириться", – завершила пост Мозговая.
Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.
Известность пришла к молодому композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекращает концертную деятельность и занимается менеджментом в сфере шоу-бизнеса.
В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.