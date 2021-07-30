Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2021
 
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"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках

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11 лет назад Алена Мозговая похоронила своего отца известного композитора Николая Мозгового
11 лет назад Алена Мозговая похоронила своего отца – известного композитора Николая Мозгового
Фото: Olena Mozgova / Facebook

30 июля 2021 года исполнилось 11 лет со дня смерти украинского певца и композитора Николая Мозгового. Накануне годовщины его единственная дочь – продюсер Алена Мозговая – рассказала о последнем дне отца и о том, как он умирал на ее руках.

"11 лет назад была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно. […] Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним", – написала 29 июля Мозговая на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в тот день приготовила отцу его любимые гречку и котлеты из щуки по бабушкиному рецепту.

"Он пошел спать, сказал, что устал и хочет прилечь пораньше. А с утра я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!". Дальше все, как в худшем кошмаре: мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание и сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики..." – вспомнила Мозговая.

По словам продюсера, отец умер у нее на руках.

"Он умер на моих руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир. В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи, с которыми он всю жизнь боролся и с которыми просто не мог смириться", – завершила пост Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1915513708617057

Контекст:

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность пришла к молодому композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекращает концертную деятельность и занимается менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: смерть, Николай Мозговой, композитор, Алена Мозговая
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