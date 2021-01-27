Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес

Украинский продюсер Алена Мозговая будет бороться с лишними килограммами с помощью диеты и комплекса упражнений.

Мозговая: Нужно 10 точно, а лучше 15 кг сбросить Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая планирует похудеть как минимум на 15 кг. Об этом она написала 27 января в Facebook.

Мозговая обнародовала фото, сделанное почти шесть лет назад, на котором запечатлена, по ее словам, в идеальной форме.

"Это я мотивирую сама себя. Этот прошлогодний карантин с погруженными в депрессивное состояние и начало года с ковидом мужа и мамы сделали таки свое темное дело. Нужно 10 точно, а лучше 15 кг сбросить", – написала она.

По словам Мозговой, она будет бороться с лишним весом с помощью диеты и комплекса упражнений.

Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в гражданском браке с которым родила дочь Соломию (2015).

Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.