Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19

По словам украинского продюсера Алены Мозговой, ее мужу и матери, у которых ранее выявили COVID-19, осталось "немного долечить пневмонии".

Мозговая: Мамуля и муж таки побороли эту заразу Фото: Olena Mozgova / Faceboo

Украинский продюсер Алена Мозговая 20 января в Facebook сообщила, что ее гражданский муж, украинский певец David Axelrod и мама Виолетта Мозговая, которые ранее заразились коронавирусом, сдали отрицательный тест на COVID-19.

"Мамуля и муж таки побороли эту заразу. Тесты отрицательные. Еще немного долечим пневмонии и будем здоровы и счастливы", – написала она.

О том, что муж и мать заразились коронавирусом, Мозговая сообщила 14 января, попросив подписчиков поддержать ее близких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили 1,172 млн человек, 21 258 – умерли, 900,7 тыс. – выздоровели.