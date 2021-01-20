Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2021
 
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Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19

По словам украинского продюсера Алены Мозговой, ее мужу и матери, у которых ранее выявили COVID-19, осталось "немного долечить пневмонии".

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Мозговая: Мамуля и муж таки побороли эту заразу
Мозговая: Мамуля и муж таки побороли эту заразу
Фото: Olena Mozgova / Faceboo

Украинский продюсер Алена Мозговая 20 января в Facebook сообщила, что ее гражданский муж, украинский певец David Axelrod и мама Виолетта Мозговая, которые ранее заразились коронавирусом, сдали отрицательный тест на COVID-19. 

"Мамуля и муж таки побороли эту заразу. Тесты отрицательные. Еще немного долечим пневмонии и будем здоровы и счастливы", – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1772188129616283

О том, что муж и мать заразились коронавирусом, Мозговая сообщила 14 января, попросив подписчиков поддержать ее близких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили 1,172 млн человек21 258 – умерли, 900,7 тыс. – выздоровели.

Теги: Алена Мозговая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, David Axelrod, коронавирус
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