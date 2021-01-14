Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2021
 
Новости

Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом

Украинский продюсер Алена Мозговая попросила подписчиков поддержать позитивными пожеланиями ее близких, которые заразились коронавирусом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая о заразившемся коронавирусом David Axelrod: Борьба с "короной" истощает любого
Мозговая о заразившемся коронавирусом David Axelrod: Борьба с "короной" истощает любого
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 14 января в Facebook сообщила, что ее гражданский муж, украинский певец David Axelrod заразился коронавирусом.

"А напишите что-то положительное, искреннее, хорошее Дэвиду. Он этого заслуживает и ему сейчас нужна наша энергия и позитив, борьба с "короной" истощает любого", – обратилась к подписчикам Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1767645290070567

Она также сообщила, что коронавирусом заразилась и ее мать – Виолетта Мозговая.

"Мамуля у нас также с "короной". Пожелаем моей королеве короны только на голове, а эта зараза вирусная пусть уже отступит наконец", – написала Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1767713463397083

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 138 764 человек, 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.

Теги: Алена Мозговая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, David Axelrod, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Елена ПОСКАННАЯ
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
"Он для меня весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
"Он для меня – весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS