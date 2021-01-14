Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом

Украинский продюсер Алена Мозговая попросила подписчиков поддержать позитивными пожеланиями ее близких, которые заразились коронавирусом.

Мозговая о заразившемся коронавирусом David Axelrod: Борьба с "короной" истощает любого Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 14 января в Facebook сообщила, что ее гражданский муж, украинский певец David Axelrod заразился коронавирусом.

"А напишите что-то положительное, искреннее, хорошее Дэвиду. Он этого заслуживает и ему сейчас нужна наша энергия и позитив, борьба с "короной" истощает любого", – обратилась к подписчикам Мозговая.

Она также сообщила, что коронавирусом заразилась и ее мать – Виолетта Мозговая.

"Мамуля у нас также с "короной". Пожелаем моей королеве короны только на голове, а эта зараза вирусная пусть уже отступит наконец", – написала Мозговая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 138 764 человек, 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.