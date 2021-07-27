"Фото для тех, кто писал, что я придумала болезнь для хайпа". Мозговая показала, как выглядит спустя месяц после лечения

"Я пыталась писать редко о себе и своих проблемах, но завтра последние капельницы и я просто рада! Счастлива, что сплю без анальгетиков, наконец-то мои никудышные вены оставят в покое, счастлива, что курс гормонов, противовирусных и других препаратов заканчивается, что та половина лица, которая на время отказалась работать, восстанавливается, что спина почти в норме", – написала она.
Мозговая уточнила, что впереди ее ждет реабилитация после лечения.
"Но это ничто по сравнению с той болью, которую я пережила за этот месяц", – отметила она.
Мозговая проиллюстрировала публикацию снимком, на котором запечатлена ее правая рука с гематомами и отеками. Комментируя фото, продюсер уточнила, что оно было сделано после капельницы.
"Левая рука не лучше. Фото для тех, кто писал, что я придумала болезнь для пиара и хайпа", – резюмировала Мозговая.
Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.
С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015).
Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.
В начале июля 2021 года продюсер сообщила о проблемах со здоровьем – она жаловалась на боль в спине. Спустя три недели Мозговая рассказала в сети, что в лечении появилась положительная динамика.