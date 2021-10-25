"Не верится, что у такой молодой мамы такие взрослые девочки". Мозговая показала старшую и младшую дочерей

"Мои красавицы. Старшая и младшая. Не хватает еще средней", – подписала она фото.

"Даже не верится, что у такой молодой мамы такие взрослые девочки", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015). Это их первый общий ребенок.

У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.