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25 августа, 2021
 
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"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз

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Мозговая: По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз
Мозговая: По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 23 августа в Facebook сообщила, что по результатам последних анализов у нее диагностировали болезнь Лайма.

"Подтвердился диагноз. Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз (инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе клещей, – "ГОРДОН"). Впереди длительное лечение", – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1934832506685177

Контекст:

В начале июля 2021 года Мозговая сообщила о проблемах со здоровьем – она жаловалась на боль в спине. Спустя три недели Мозговая рассказала в сети, что в лечении появилась положительная динамика.

Теги: здоровье, Алена Мозговая, продюсер
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