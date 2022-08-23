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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крым – это Украина". Президент Евросовета рассказал о "большой мечте" поехать на полуостров вместе с Зеленским

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Поддержка Украины со стороны ЕС "беспрецедентна", подчеркнул Мишель
Поддержка Украины со стороны ЕС "беспрецедентна", подчеркнул Мишель
Фото: EPA

Европейский союз не признал и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией.

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Крым – это Украина… Агрессия России не началась в феврале [2022 года], она началась в 2014 году с незаконной аннексии Крыма. Это было только начало российской агрессии, незаконных действий по отношению к украинскому народу. Эта война привела к большим страданиям миллионов украинцев", – сказал Мишель.

По словам президента Евросовета, с февраля Россия использовала Крым, в частности, как плацдарм к вторжению в другие регионы Украины.

"Россия использует Крым как транзитный пункт для депортации украинского населения к фильтрационным лагерям… Российское присутствие в Крыму привело к дальнейшей блокировке портов Украины в Черном и Азовском морях. Это повлияло на экономическую ситуацию, кризис продовольственного характера, – отметил Мишель. – Нужно четко понимать, что это спланированный выбор РФ – милитаризировать Крым, ослабить международную поддержку Украины. Именно потому мы приветствуем "зерновую инициативу", а также отправку первых кораблей из черноморских портов в Украине… Мы будем тщательно контролировать, чтобы Россия исполняла эту "зерновую инициативу".

Глава Евросовета выразил обеспокоенность из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

"Действия РФ рискуют привести к ядерной катастрофе… Мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые ООН. Россия должна предоставить доступ [МАГАТЭ] и обеспечить демилитаризованную зону вокруг станции", – подчеркнул Мишель.

Евросоюз, продолжил он, поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины.

"Наша поддержка беспрецедентна… Мы оказываем мощную поддержку Украине в виде гуманитарной, макрофинансовой помощи, мы оказываем поддержку беженцам, беспрецедентную военную помощь, а также присоединимся к восстановлению Украины… Ваше будущее – с Евросоюзом, – обратился Мишель к президенту Владимиру Зеленскому. – У меня есть большая мечта, что я также смогу присоединиться к вам, господин Владимир, к поездке в Крым. Я также призываю все страны осуждать любые попытки РФ повлиять на территориальную целостность Украины, она должна быть восстановлена. Вы можете положиться на нашу поддержку. Слава Украине".

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

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