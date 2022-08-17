Из портов Украины по безопасному коридору уже вышли 24 судна с 600 тыс. тонн зерна на борту – Мининфраструктуры

Сухогрузы вывезли из портов Украины более 600 тыс. тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуры Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 17 августа в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что сухогрузы вывезли из портов более 600 тыс. тонн агропродукции.

"Сегодня утром из портов Черноморск и Одесса отправились три судна с украинским продовольствием – PETREL S из Черноморска, а также SARA и EFE из Одесского порта, – говорится в сообщении. – На их борту более 33 тыс. тонн агропродукции".

Кроме того, накануне, 16 августа, вышел самый большой караван из пяти судов с почти 110 тыс. тонн продукции на борту, подчеркнули в Мининфраструктуры Украины.

"Сегодня ожидается мероприятие такого же по размерам каравана под погрузку более 70 тыс. тонн продовольствия", – добавили в ведомстве.