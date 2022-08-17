Из портов Украины по безопасному коридору уже вышли 24 судна с 600 тыс. тонн зерна на борту – Мининфраструктуры

Об этом 17 августа в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры Украины.
Отмечается, что сухогрузы вывезли из портов более 600 тыс. тонн агропродукции.
"Сегодня утром из портов Черноморск и Одесса отправились три судна с украинским продовольствием – PETREL S из Черноморска, а также SARA и EFE из Одесского порта, – говорится в сообщении. – На их борту более 33 тыс. тонн агропродукции".
Кроме того, накануне, 16 августа, вышел самый большой караван из пяти судов с почти 110 тыс. тонн продукции на борту, подчеркнули в Мининфраструктуры Украины.
"Сегодня ожидается мероприятие такого же по размерам каравана под погрузку более 70 тыс. тонн продовольствия", – добавили в ведомстве.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.