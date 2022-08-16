Первое судно с украинским зерном направилось в страны Африки, которым грозит голод – ООН

Сухогруз Brave Commander под флагом Либерии покинул порт Пивденный в Украине 14 августа, сообщали в Одесской ОВА Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте ООН 16 августа.

Сухогруз Brave Commander под флагом Либерии покинул порт Пивденный в Украине 14 августа, сообщали в Одесской ОВА.

В ООН это событие назвали "важной вехой" в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. Ожидается, что продовольственную помощь получат, в частности, жители Эфиопии.

В ООН отметили, что возобновление навигации коммерческих и гуманитарных судов из украинских портов в Черном море позволит устранить дефицит продовольствия в странах, которые оказались в особо тяжелом положении.

Кроме того, в зернохранилищах Украины освободится место для нового урожая.

По состоянию на 16 августа, Совместный координационный центр, в котором работают представители России, Украины, Турции и ООН, дал разрешение на 36 поездок из Украины и в обратном направлении, проинформировали в ООН.

Всего в Турцию, Иран, Корею, Китай и другие страны было вывезено 563 317 тонн зерна и другого продовольствия.