Первое судно с украинским зерном направилось в страны Африки, которым грозит голод – ООН

Об этом сообщается на сайте ООН 16 августа.
Сухогруз Brave Commander под флагом Либерии покинул порт Пивденный в Украине 14 августа, сообщали в Одесской ОВА.
В ООН это событие назвали "важной вехой" в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. Ожидается, что продовольственную помощь получат, в частности, жители Эфиопии.
В ООН отметили, что возобновление навигации коммерческих и гуманитарных судов из украинских портов в Черном море позволит устранить дефицит продовольствия в странах, которые оказались в особо тяжелом положении.
Кроме того, в зернохранилищах Украины освободится место для нового урожая.
По состоянию на 16 августа, Совместный координационный центр, в котором работают представители России, Украины, Турции и ООН, дал разрешение на 36 поездок из Украины и в обратном направлении, проинформировали в ООН.
Всего в Турцию, Иран, Корею, Китай и другие страны было вывезено 563 317 тонн зерна и другого продовольствия.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии, Африки. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.