Из порта Пивденный в Африку направилось судно с 23 тыс. тонн украинской пшеницы. Фоторепортаж
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegrаm
16 августа из украинского морского порта Пивденный вышло судно Brave Commander, на борту которого находится 23 тыс. тонн украинской пшеницы. Об этом проинформировало
в Telegrаm Министерство инфраструктуры Украины. Ведомство рассказало, что судно, зафрахтованное по программе ООН, направляется в африканскую страну Джибути, откуда зерно переправят в соседнюю Эфиопию. Мининфраструктуры опубликовало фото из порта Пивденный.