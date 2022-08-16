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Из порта Пивденный в Африку направилось судно с 23 тыс. тонн украинской пшеницы. Фоторепортаж

Сегодня 10.06
16 августа из украинского морского порта Пивденный вышло судно Brave Commander, на борту которого находится 23 тыс. тонн украинской пшеницы. Об этом проинформировало в Telegrаm Министерство инфраструктуры Украины. Ведомство рассказало, что судно, зафрахтованное по программе ООН, направляется в африканскую страну Джибути, откуда зерно переправят в соседнюю Эфиопию. Мининфраструктуры опубликовало фото из порта Пивденный.
Теги: ООН, Африка, война, Министерство инфраструктуры, Эфиопия, судно, пшеница, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт Пивденный, зерно, Джибути
 

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