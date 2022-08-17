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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еще четыре судна вышли из украинских портов по зерновому коридору – минобороны Турции

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Зерновое соглашение было подписано 22 июля в Турции
Зерновое соглашение было подписано 22 июля в Турции
Фото: EPA

Из украинских портов утром 17 августа отправились еще четыре корабля в рамках зернового соглашения. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Турции.

В министерстве отметили, что отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке.

"По состоянию на утро из украинских портов Одесса и Черноморск отправились еще четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии, Африки. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Турция, Черное море, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Черноморск, зерно
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