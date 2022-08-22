Турция удвоила импорт российской нефти после вторжения РФ в Украину – Reuters

По данным Refinitiv, импорт российской нефти в Турцию в первом полугодии 2022 года вырос до более чем 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 98 тыс. баррелей в сутки за тот же период 2021 года. В то же время Турция сократила закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.

Контекст:

Турция после российского вторжения в Украину поддерживает Киев в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и переговоры о деблокаде украинских морских портов.



Вместе с тем Анкара отказалась поддержать западные санкции против Кремля. Турецкие власти также обвиняют в том, что страна фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки.



В июле и августе президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин дважды встречались, а 5 августа после их встречи в Сочи между странами был заключен меморандум об экономическом сотрудничестве.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России“, и это вызывает у украинской стороны вопросы.