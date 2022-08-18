США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана и Путина – СМИ

По данным издания, США готовы пересмотреть свои отношения с Анкарой после встречи президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

Объявленные ими планы нарастить товарооборот до $100 млрд в год и готовность Турции рассчитываться с РФ в рублях могут привести к резкому изменению политики Вашингтона.

Администрация Байдена готова рекомендовать американским инвесторам вывести бизнес из Турции, если она пойдет даже на "формальное экономическое партнерство", пишет Politico, ссылаясь на информированные источники в Белом доме.

"Мы считаем, что Турция должна стать глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски", – сказал один из них.

Если Запад сможет доказать, что Турция обходит санкции и помогает в этом РФ, Вашингтон может пойти еще дальше, отключив ее от доллара с помощью вторичных санкций, считают эксперты.

В свою очередь, собеседники в турецком правительстве говорят, что Эрдоган осознает риски, но намерен сопротивляться "санкционным злоупотреблениям", особенно со стороны США.

"Если турецкие компании станут мишенью, мы отреагируем, и это будет контрпродуктивно", – отметил он.