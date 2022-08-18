США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана и Путина – СМИ

По данным издания, США готовы пересмотреть свои отношения с Анкарой после встречи президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.
Объявленные ими планы нарастить товарооборот до $100 млрд в год и готовность Турции рассчитываться с РФ в рублях могут привести к резкому изменению политики Вашингтона.
Администрация Байдена готова рекомендовать американским инвесторам вывести бизнес из Турции, если она пойдет даже на "формальное экономическое партнерство", пишет Politico, ссылаясь на информированные источники в Белом доме.
"Мы считаем, что Турция должна стать глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски", – сказал один из них.
Если Запад сможет доказать, что Турция обходит санкции и помогает в этом РФ, Вашингтон может пойти еще дальше, отключив ее от доллара с помощью вторичных санкций, считают эксперты.
В свою очередь, собеседники в турецком правительстве говорят, что Эрдоган осознает риски, но намерен сопротивляться "санкционным злоупотреблениям", особенно со стороны США.
"Если турецкие компании станут мишенью, мы отреагируем, и это будет контрпродуктивно", – отметил он.
Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.
Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки.
В июле и августе Эрдоган и Путин дважды встречались, а 5 августа после их встречи в Сочи между странами был заключен меморандум об экономическом сотрудничестве.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопрос.