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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джемилев прокомментировал предложение отдать Путину Крым в обмен на мир в Украине. Об этом заявлял Трамп

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Джемилев считает, что ради иллюзорного мира предлагают принести в жертву коренной народ Крыма
Джемилев считает, что ради иллюзорного мира предлагают принести в жертву коренной народ Крыма
Фото: ЕРА

Предложения отдать России Крым в обмен на прекращение войны "ошеломительные", заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 23 августа в Киеве на втором саммите Крымской платформы. Его выступление транслировалось в YouTube платформы.

"Были предложения, которые нас ошеломили и которые, конечно, не могут быть приняты нами ни при каких обстоятельствах. Например, по мнению одного американского политического деятеля, который настроен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, и еще некоторых европейских деятелей, для того, чтобы договориться с [президентом России Владимиром] Путиным о прекращении войны, ему нужно подарить Крым, чтобы Путин вышел из этой войны, не потеряв свое лицо", – сказал Джемилев.

По его словам, крымские татары и весь народ Украины это воспринимают как призыв "ради иллюзорного мира принести коренной народ Крыма в жертву Путину, отказаться от норм международного права и принять условия хорошо вооруженного бандита".

"Мы очень надеемся, что подобная позиция никогда не будет превалировать в цивилизованном мире. [...] Обязательно агрессор потерпит поражение, обязательно все оккупированные территории будут освобождены", – подчеркнул Джемилев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 июля бывший президент США Дональд Трамп (он планировал бороться за должность главы Белого дома в 2024 году) заявил в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов высказал мнение, что Путин не напал бы на Украину, если бы США возглавлял Трамп. Теперь же, по мнению американского политика, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, война, Мустафа Джемилев, вторжение, Дональд Трамп, саммит, война России против Украины, Крымская платформа
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