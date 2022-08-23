Джемилев прокомментировал предложение отдать Путину Крым в обмен на мир в Украине. Об этом заявлял Трамп

"Были предложения, которые нас ошеломили и которые, конечно, не могут быть приняты нами ни при каких обстоятельствах. Например, по мнению одного американского политического деятеля, который настроен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, и еще некоторых европейских деятелей, для того, чтобы договориться с [президентом России Владимиром] Путиным о прекращении войны, ему нужно подарить Крым, чтобы Путин вышел из этой войны, не потеряв свое лицо", – сказал Джемилев.

По его словам, крымские татары и весь народ Украины это воспринимают как призыв "ради иллюзорного мира принести коренной народ Крыма в жертву Путину, отказаться от норм международного права и принять условия хорошо вооруженного бандита".

"Мы очень надеемся, что подобная позиция никогда не будет превалировать в цивилизованном мире. [...] Обязательно агрессор потерпит поражение, обязательно все оккупированные территории будут освобождены", – подчеркнул Джемилев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 июля бывший президент США Дональд Трамп (он планировал бороться за должность главы Белого дома в 2024 году) заявил в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов высказал мнение, что Путин не напал бы на Украину, если бы США возглавлял Трамп. Теперь же, по мнению американского политика, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.