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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В захваченном Россией Крыму снова, как и в начале оккупации, начали исчезать люди – Джемилев

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Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: Крымская солидарность / Fаcebook

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил 23 августа в Киеве, выступая на втором саммите Крымской платформы, его выступление транслировалось в YouTube платформы.

По словам Джемилева, россияне везут в Крым из оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей "людей, настроенных против войны".

"Они испытывают жестокие пытки. ...Пытают преимущественно, чтобы склонить людей к сотрудничеству с ФСБ или заставить людей сознаться в тех преступлениях, которых они не совершали. Как и в первые годы после оккупации, в Крыму снова начали практиковаться бесследные исчезновения людей", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "жители оккупированных территорий также стали заложниками для россиян".

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Контекст:

После оккупации Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Мустафа Джемилев, оккупация, война России против Украины
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