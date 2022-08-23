В захваченном Россией Крыму снова, как и в начале оккупации, начали исчезать люди – Джемилев

Крым был оккупирован в 2014 году Фото: Крымская солидарность / Fаcebook

По словам Джемилева, россияне везут в Крым из оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей "людей, настроенных против войны".

"Они испытывают жестокие пытки. ...Пытают преимущественно, чтобы склонить людей к сотрудничеству с ФСБ или заставить людей сознаться в тех преступлениях, которых они не совершали. Как и в первые годы после оккупации, в Крыму снова начали практиковаться бесследные исчезновения людей", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "жители оккупированных территорий также стали заложниками для россиян".

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.