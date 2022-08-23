Джемилев: Мы ожидали, что Россия сделает логичные шаги по деоккупации Крыма, но наш расчет оказался неверным

"Мы не увидели со стороны России определенных логичных шагов по деоккупации Крыма. Мы ждали, что Кремль будет делать логичные шаги, но наш расчет был неверным. Россия не стала вести переговоры относительно деоккупации Крыма и шесть месяцев назад решилась на широкомасштабную агрессию против Украины", – сказал Джемилев.

Он отметил, что озвученные на переговорах с Украиной в феврале – марте требования России для прекращения огня признать Крым российским – были "абсолютно неприемлемыми".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.