Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится

"Эта война началась с Крыма и Крымом закончится. Сейчас наша армия действительно очень мощная. Мы даем отпор такой сильной российской армии, которая не была готова к яростному сопротивлению украинцев. Я уверен, что мы сможем освободить все территории, которые были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом, – заявил Сенцов. – Может быть и так, что мы разрешим этот вопрос даже без военной операции. Но я не исключаю, что, возможно, она будет. Но то, что когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа, для меня понятно".
Сенцов подчеркнул, что Крым является украинской территорией и там будет поднят украинский флаг.
"Это наша земля. А все, кто с этим не согласен, могут уезжать", – резюмировал он.
В августе 2022 года в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. 16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме.
После этого незаконно поселившиеся на полуострове россияне массово начали покидать временно оккупированный РФ Крым, из-за чего на Крымском мосту образовались пробки.
По данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехали более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.
25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.