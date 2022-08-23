Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится

Сенцов: Когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа Фото: Oleg Sentsov / Facebook

"Эта война началась с Крыма и Крымом закончится. Сейчас наша армия действительно очень мощная. Мы даем отпор такой сильной российской армии, которая не была готова к яростному сопротивлению украинцев. Я уверен, что мы сможем освободить все территории, которые были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом, – заявил Сенцов. – Может быть и так, что мы разрешим этот вопрос даже без военной операции. Но я не исключаю, что, возможно, она будет. Но то, что когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа, для меня понятно".

Сенцов подчеркнул, что Крым является украинской территорией и там будет поднят украинский флаг.

"Это наша земля. А все, кто с этим не согласен, могут уезжать", – резюмировал он.

В августе 2022 года в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. 16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, также было повреждено железнодорожное полотно. В этот же день в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции, а в поселке Гвардейское – взрывы на военном аэродроме.

После этого незаконно поселившиеся на полуострове россияне массово начали покидать временно оккупированный РФ Крым, из-за чего на Крымском мосту образовались пробки.

По данным оккупационной власти на 2021 год, за время оккупации в Крым переехали более 200 тыс. россиян, при этом украинские власти годом ранее оценивали количество переселившихся на полуостров граждан России в 300 тыс.

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