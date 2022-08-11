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11 августа, 2022
 
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Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом

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Сенцов защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ
Сенцов защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов на Донбассе, 11 августа на своей странице в Facebook разместил новое селфи, на котором запечатлен в военной экипировке.

"Где-то в кущах под Бахмутом [Донецкой области]", – подписал он снимок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid02MdcLFTDCSqXhfh6xhuiG9WCStDZLrJqWQSJqBnYNY9KVLCuCcXksgNmC2z5659D6l

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

Теги: Олег Сенцов, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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