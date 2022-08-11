Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
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"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном

Клопотенко рекомендует использовать для шарлотки антоновские яблоки
Клопотенко рекомендует использовать для шарлотки антоновские яблоки
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 8 августа на своем сайте разместил рецепт шарлотки с дыркой внутри, приготовленной из яблок сорта "антоновка".

Он посвятил рецепт ВСУ и Антоновскому мосту.

"Все в восторге от точной работы ВСУ в районе Антоновского моста Херсонской области. Именно поэтому для нашего рецепта шарлотки мы решили взять созвучный сорт яблок "антоновка" и запечь их в нежном тесте. Мы специально запекли шарлотку в форме для кекса, чтобы посередине была дыра, как символ точности ВСУ", – анонсировал рецепт Клопотенко.

По словам эксперта, чтобы тесто получилось как можно лучше, необходимо использовать теплые продукты. Готовить шарлотку нужно 30 минут в уже разогретой до 180 °С духовке и до конца приготовления не открывать дверцу.

Для приготовления понадобится:

  • четыре яблока сорта "антоновка";
  • четыре яйца;
  • 150 г сахара;
  • 160 г муки;
  • 20 г сливочного масла с жирностью 82,5%;
  • одна ч. л. корицы.

Чтобы приготовить тесто, вбейте в миску четыре яйца и всыпьте 150 г сахара. Взбивайте веничком до момента, пока смесь не станет белого цвета. Частями добавляйте в миску муку и осторожно перемешивайте силиконовой лопаткой. С помощью лопатки необходимо смешать с тестом нарезанные дольками яблоки, предварительно посыпав их корицей.

Перед тем как тесто перелить в форму для выпекания, ее необходимо смазать маслом и притрусить мукой.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

Теги: война России против Украины, Евгений Клопотенко, рецепт
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