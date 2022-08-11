Он посвятил рецепт ВСУ и Антоновскому мосту.

"Все в восторге от точной работы ВСУ в районе Антоновского моста Херсонской области. Именно поэтому для нашего рецепта шарлотки мы решили взять созвучный сорт яблок "антоновка" и запечь их в нежном тесте. Мы специально запекли шарлотку в форме для кекса, чтобы посередине была дыра, как символ точности ВСУ", – анонсировал рецепт Клопотенко.

По словам эксперта, чтобы тесто получилось как можно лучше, необходимо использовать теплые продукты. Готовить шарлотку нужно 30 минут в уже разогретой до 180 °С духовке и до конца приготовления не открывать дверцу.

Для приготовления понадобится:

четыре яблока сорта "антоновка";

четыре яйца;

150 г сахара;

160 г муки;

20 г сливочного масла с жирностью 82,5%;

одна ч. л. корицы.

Чтобы приготовить тесто, вбейте в миску четыре яйца и всыпьте 150 г сахара. Взбивайте веничком до момента, пока смесь не станет белого цвета. Частями добавляйте в миску муку и осторожно перемешивайте силиконовой лопаткой. С помощью лопатки необходимо смешать с тестом нарезанные дольками яблоки, предварительно посыпав их корицей.

Перед тем как тесто перелить в форму для выпекания, ее необходимо смазать маслом и притрусить мукой.