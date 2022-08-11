"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео

Горовая вернулась в Киев в мае 2022 года, а Дорофеева – в начале августа Фото: gorovaya_irina / Instragram

Горовая и Дорофеева позируют в кадре, сидя за столом на террасе кафе. На обнародованном видео продюсер вместе с Дорофеевой поет песню артистки "Різнокольорова", которую она презентовала 5 августа.

"Киев дарит мне самых родных людей, лучшие эмоции и самые масштабные мечты. Обожаю каждый день, проведенный здесь, – написала Горовая. – По секрету, я всегда мечтала петь, но никогда не получалось".

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