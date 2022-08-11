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11 августа, 2022
 
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"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео

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Горовая вернулась в Киев в мае 2022 года, а Дорофеева в начале августа
Горовая вернулась в Киев в мае 2022 года, а Дорофеева – в начале августа
Фото: gorovaya_irina / Instragram

Украинский продюсер Ирина Горовая 10 августа опубликовала в Instagram фото и видео, на которых запечатлена вместе с вернувшейся в Киев из-за границы украинской певицей Надей Дорофеевой.

Горовая и Дорофеева позируют в кадре, сидя за столом на террасе кафе. На обнародованном видео продюсер вместе с Дорофеевой поет песню артистки "Різнокольорова", которую она презентовала 5 августа.

"Киев дарит мне самых родных людей, лучшие эмоции и самые масштабные мечты. Обожаю каждый день, проведенный здесь, – написала Горовая. – По секрету, я всегда мечтала петь, но никогда не получалось".

Контекст:

Горовая и Дорофеева после нападения РФ на Украину уехали за границу. Горовая вернулась в Киев в мае 2022 года, а Дорофеева  в начале августа.

Теги: Надя Дорофеева, Ирина Горовая, продюсер
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