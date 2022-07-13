"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия

"Тот момент, когда встречаешь утро дня рождения на работе. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, когда было тяжело, и радовался, когда было весело. Жизнь на войне чувствуется очень четко, поэтому хочется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, победы", – написал режиссер.

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

5 июля Сенцов сообщил, что женился.