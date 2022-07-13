Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
Новости

"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенцов: Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, победы
Сенцов: Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, победы
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов на Донбассе, 13 июля на своей странице в Facebook разместил селфи, на котором запечатлен в день своего рождения. Ему исполнилось 46 лет.

"Тот момент, когда встречаешь утро дня рождения на работе. Благодарю всех тех, кто поддерживал меня, когда было тяжело, и радовался, когда было весело. Жизнь на войне чувствуется очень четко, поэтому хочется получать удовольствие от каждого прожитого дня. Желаю всем жить долго и счастливо! Ну и, конечно, победы", – написал режиссер. 

Фото: Oleg Sentsov / Facebook
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

5 июля Сенцов сообщил, что женился.

Теги: Олег Сенцов, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 