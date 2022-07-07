  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать

По словам Сенцова, они с Вельч состояли в отношениях "определенный период времени", но их разлучила война.
"Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Появился период, когда мы могли расписаться. Я приехал на два дня. Чувствую себя счастливым. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать и жить", – поделился он.
5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года.
От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.
Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.