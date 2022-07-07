  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать

По словам Сенцова, они с Вельч состояли в отношениях "определенный период времени", но их разлучила война.

"Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Появился период, когда мы могли расписаться. Я приехал на два дня. Чувствую себя счастливым. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать и жить", – поделился он.

ВИДЕО

Видео: ТСН / YouTube