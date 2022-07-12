Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото

Издание "ГОРДОН" публикует свадебные фото украинских знаменитостей, которые решили создать семьи во время войны.

21 мая замуж вышла победительница шоу "МастерШеф 2" на СТБ, кулинарный блогер Елизавета Глинская. Ее мужем стал основатель охранной компании Максим Большаков.

Свадьбу пара планировала еще до войны. Глинская и Большаков знакомы с 2001 года. Для каждого из них этот брак стал вторым.

Фото: lizaglinskaya / Instagram

4 июня бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинская журналистка и писательница Юлия Мендель сообщила, что вышла замуж за украинского экономиста и политика Павла Кухту.

Для него этот брак стал вторым, от предыдущих отношений у Кухты есть дочь. Мендель ранее не была замужем.

Роман Мендель и Кухты начался летом 2021 года. Журналистка скрывала эти отношения, а в феврале 2022 года впервые подтвердила слухи о романе.

Фото: iuliia_mendel / Instagram

15 июня стало известно о свадьбе украинского футболиста, вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана. Спортсмен не разглашает имя своей второй жены. Издание "КП в Украине" писало, что у пары подрастает общий сын.

В 2019 году Бущан развелся с примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор после пяти лет брака. У них есть общая дочь Юлия (2014).

Фото: xbuschanx / Instagram

5 июля во второй раз женился бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов на Донбассе. Его избранницей стала директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. Для каждого из них этот брак стал вторым. У Сенцова от предыдущих отношений есть трое детей, у Вельч – один.

Пара перестала скрывать отношения в марте 2022 года.

"Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Я приехал на два дня. Чувствую себя счастливым. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать и жить", – рассказал после свадьбы Сенцов.

Фото: Oleg Sentsov / Facebook

7 июля о своей свадьбе сообщила украинский дизайнер Лилия Литковская. Она вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Он ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. В браке у пары родилось два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании.

У Литковской от предыдущих отношений есть дочь.