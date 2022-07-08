Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото

На снимке также запечатлен мэр Киева Виталий Кличко.
"Желаю мира украинской земле и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь", – подписала снимок Литковская.
"Какое трогательное фото. Вы невероятные", – поздравила Литковскую украинская актриса Ольга Сумская.
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В Instagram Stories Литковская также разместила селфи, на котором запечатлена в свадебном наряде.
"Хочу, чтобы в мой волшебный день сбылось одно желание украинцев: мир на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", – написала она.
Лилия Литковская родилась 17 января 1982 года в Киеве. Карьеру модельера она начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya.
В 2019 году Литковская родила первенца. "ТаблоID" писал, что отцом ребенка, вероятно, является украинский диджей Никита Потапчук, с которым на тот момент дизайнер состояла в отношениях.
Свои новые отношения Литковская не афишировала.
Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. О разводе с ней он не сообщал. В браке у пары родилось два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011).
Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании.