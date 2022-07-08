Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
Новости

Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Литковская: Желаю мира украинской земле и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь
Литковская: Желаю мира украинской земле и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь
Фото: li_litkovskaya / Instagram

Украинский дизайнер Лилия Литковская 7 июля вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав свадебное фото.

На снимке также запечатлен мэр Киева Виталий Кличко.

"Желаю мира украинской земле и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь", – подписала снимок Литковская. 

"Какое трогательное фото. Вы невероятные", – поздравила Литковскую украинская актриса Ольга Сумская. 

В Instagram Stories Литковская также разместила селфи, на котором запечатлена в свадебном наряде.

"Хочу, чтобы в мой волшебный день сбылось одно желание украинцев: мир на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", – написала она. 

Скриншот: li_litkovskaya / Instagram
Скриншот: li_litkovskaya / Instagram

Контекст:

Лилия Литковская родилась 17 января 1982 года в Киеве. Карьеру модельера она начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya.

В 2019 году Литковская родила первенца. "ТаблоID" писал, что отцом ребенка, вероятно, является украинский диджей Никита Потапчук, с которым на тот момент дизайнер состояла в отношениях. 

Свои новые отношения Литковская не афишировала.

Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. О разводе с ней он не сообщал. В браке у пары родилось два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). 

Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании. 

Теги: Виталий Кличко, Александр Данилюк, свадьба, дизайнер, Лилия Литковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 