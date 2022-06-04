Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото

Пара позирует в кадре, демонстрируя обручальные кольца на безымянных пальцах.

"Кто-то сказал, что четвертое число – к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно", – подписала фото Мендель.

Контекст:

Мендель перестала скрывать роман с Кухтой 13 февраля. От предыдущих отношений у него есть дочь Ярослава. В феврале 2021 года украинские СМИ писали, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между ними не просто дружба".

После начала войны Мендель и Кухта переехали во Львов. 26 марта она сообщила, что Кухта отправился защищать Украину на передовую. 21 апреля Мендель заявила, что Кухта вернулся домой.