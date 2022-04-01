"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"

По словам Мендель, приехав во Львов, Кухта отправился в военкомат, но его не взяли, сообщив, что "солдат достаточно".

"Поэтому он занялся координацией гуманитарной помощи из-за границы, наблюдением за доставкой в наиболее пострадавшие регионы. Но когда он сказал, что решил пойти на передовую, я была опустошена. То, что он мне сказал, заставило меня оцепенеть, – написала Мендель. – "Я не могу сидеть возле женской юбки, когда идет война", – сказал он мне. Мой жених шел на передовую, и все, что я могла сделать, – это слезно спросить почему. Это решение, которое невозможно отменить".

Мендель призналась, что несколько дней не могла принять то, что ее избранник будет воевать на передовой.

О своих переживаниях по этому поводу, подчеркнула Мендель, она более подробно рассказала в статье для The Washington Post.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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