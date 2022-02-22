"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног

На фото Кухта изображен сидящим на белом кубе, а Мендель расположилась между его ног, обнимая бойфренда за руку.
"Война обнажает важное и искусственное. Война указывает правду. Война объединяет вокруг ценностей. Украинцы мы были, есть и всегда будем. И в своем доме порядок наведем сами", – написала она под фото.
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Впервые о том, что состоит в отношениях, Мендель рассказала в декабре 2021 года, но не стала называть имя возлюбленного и показывать его лицо. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что ее избранником является Кухта. 13 февраля Мендель подтвердила эту информацию, разместив видеоколлаж из совместных снимков.
17 февраля украинские СМИ со ссылкой на людей из окружения пары написали, что роман Мендель и Кухты начался летом 2021 года после многолетней дружбы – на тот момент он уже находился в состоянии развода со своей женой Катериной. В браке у них родилась дочь Ярослава.