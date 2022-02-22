"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног

На фото Кухта изображен сидящим на белом кубе, а Мендель расположилась между его ног, обнимая бойфренда за руку.

"Война обнажает важное и искусственное. Война указывает правду. Война объединяет вокруг ценностей. Украинцы мы были, есть и всегда будем. И в своем доме порядок наведем сами", – написала она под фото.