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26 марта, 2022
 
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"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую

Мендель: Павел ушел на фронт
Мендель: Павел ушел на фронт
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 26 марта в Twitter сообщила, что ее возлюбленный, украинский экономист и политик, бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта ушел защищать Украину от российских оккупантов.

"Павел на передовой. Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить. Холод внутри", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые о том, что состоит в отношениях, Мендель сообщила в декабре 2021 года, но не стала называть имя возлюбленного и показывать его лицо. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что ее избранником является Кухта. 13 февраля Мендель подтвердила эту информацию, разместив видеоколлаж из совместных снимков.

В декларации за 2019 год Кухта указывал в графе о членах семьи жену Катерину и дочь Ярославу.

Кухта с 2015 года в течение четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата.

С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Теги: война России против Украины, Павел Кухта, Юлия Мендель
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