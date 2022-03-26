"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую

"Павел на передовой. Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить. Холод внутри", – написала она.
Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside.#PrayForUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/SRp83yqY5H— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 26, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Впервые о том, что состоит в отношениях, Мендель сообщила в декабре 2021 года, но не стала называть имя возлюбленного и показывать его лицо. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что ее избранником является Кухта. 13 февраля Мендель подтвердила эту информацию, разместив видеоколлаж из совместных снимков.
В декларации за 2019 год Кухта указывал в графе о членах семьи жену Катерину и дочь Ярославу.
Кухта с 2015 года в течение четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра.
В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата.
С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.