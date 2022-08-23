Президент Эстонии о войне РФ против Украины: Началась в Крыму и закончится в Крыму

"Эстония осуждает войну и российскую агрессию против Украины, мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма или какой-либо другой территории Украины", – сказал глава государства.
Карис призвал увеличить цену агрессии для России, чтобы она остановила ее.
"Для того, чтобы обеспечить мир в Украине, нужно ускорить оказание ей военной помощи. Для обеспечения освобождения территорий мы должны повысить санкции, предлагаем ввести более жесткие санкции. Россия прекратит [агрессию] только тогда, когда ощутит последствия своей деятельности… Каждый российский гражданин должен ощутить последствия этой деятельности", – подчеркнул президент Эстонии.
По его словам, чтобы достичь мира в Европе, нужно "обеспечить правосудие и ответственность".
"Все, кто причастен к преступлениям в Украине, должны ответить. Мы видим нападения на гражданских… мы видим принудительную депортацию, мы видим подготовку к фиктивным референдумам. Перечень преступлений, совершенных Россией, чрезвычайный. Все совершившие эти преступления, преступления против человечества, должны быть привлечены к ответственности, – отметил Карис. – Мы должны создать отдельный международный суд. Необходимо восстановить уважение международного права. И необходимо обеспечить мир и стабильность для будущих поколений".
Карис заверил, что Эстония продолжит оказывать помощь Украине из-за войны, которую против нее развязала Россия, а также примет участие в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны.
"Эта война началась в Крыму, эта война и закончится в Крыму", – резюмировал Карис.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.