Зеленский: Чем длиннее промежуток между антироссийскими санкционными пакетами, тем больше дерзость России

"Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России. И я благодарен всем нашим друзьям, всем друзьям свободы в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "это решение все равно появится – раньше или позже".

"Вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет забрать, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственный за этот террор", – считает Зеленский.

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