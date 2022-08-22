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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Чем длиннее промежуток между антироссийскими санкционными пакетами, тем больше дерзость России

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Россию следует юридически признать страной-террористом, считает Зеленский
Россию следует юридически признать страной-террористом, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Европейскому союзу следует ввести против России восьмой пакет санкций за агрессию против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 августа. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России. И я благодарен всем нашим друзьям, всем друзьям свободы в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "это решение все равно появится – раньше или позже".

"Вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет забрать, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственный за этот террор", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Пятый пакет санкций был согласован Евросоюзом 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.


Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, терроризм, санкции, война, вторжение, политика, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент
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