Зеленский: Чем длиннее промежуток между антироссийскими санкционными пакетами, тем больше дерзость России

"Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России. И я благодарен всем нашим друзьям, всем друзьям свободы в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что "это решение все равно появится – раньше или позже".
"Вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет забрать, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственный за этот террор", – считает Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Пятый пакет санкций был согласован Евросоюзом 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.