Кулеба: Следующий пакет санкций ЕС против России ожидаем осенью

"Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом. Это не значит, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась. Но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Евросоюзе", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина уже провела работу с государствами – членами ЕС, чтобы они внесли предложения, которые Киев хочет видеть в новом санкционном пакете.
"Дальше будет переговорный процесс, по результатам которого будет [санкционный] пакет", – заявил глава МИД.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.