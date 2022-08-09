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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Следующий пакет санкций ЕС против России ожидаем осенью

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Кулеба: Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом
Кулеба: Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом
Фото: EPA

Новый пакет санкций Евросоюза против России может быть одобрен осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона 8 августа, который транслировало Общественное.

"Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом. Это не значит, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась. Но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Евросоюзе", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина уже провела работу с государствами – членами ЕС, чтобы они внесли предложения, которые Киев хочет видеть в новом санкционном пакете.

"Дальше будет переговорный процесс, по результатам которого будет [санкционный] пакет", – заявил глава МИД.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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