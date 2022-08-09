Кулеба: Следующий пакет санкций ЕС против России ожидаем осенью

Кулеба: Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом Фото: EPA

"Сейчас в Евросоюзе немного пауза, связанная с августом. Это не значит, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась. Но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Евросоюзе", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина уже провела работу с государствами – членами ЕС, чтобы они внесли предложения, которые Киев хочет видеть в новом санкционном пакете.

"Дальше будет переговорный процесс, по результатам которого будет [санкционный] пакет", – заявил глава МИД.