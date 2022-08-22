Количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается уже к 3,5 тыс. – Зеленский

Ракет у России еще много, отметили в ГУР Фото: ЕРА

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается уже к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно посчитать – настолько их много, настолько они интенсивные", – сказал президент.

Он отметил, что в Харькове закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому 17 августа.

"Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тела всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами".

"[Россия] в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", – заявил Зеленский.

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