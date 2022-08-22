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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается уже к 3,5 тыс. – Зеленский

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Ракет у России еще много, отметили в ГУР
Ракет у России еще много, отметили в ГУР
Фото: ЕРА

Государство-террорист Россия выпустила по Украине более 3 тыс. крылатых ракет и продолжает обстреливать из артиллерии. Об этом в видеообращении по итогам 22 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается уже к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно посчитать – настолько их много, настолько они интенсивные", – сказал президент.

Он отметил, что в Харькове закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому 17 августа.

"Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тела всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами".

"[Россия] в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины ракетами. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, ООН, война, АЭС, артиллерия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, погибшие
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