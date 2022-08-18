Россия заявила о развертывании гиперзвуковых ракет "Кинжал" у границ Польши и Литвы

Речь идет об аэродроме Чкаловск в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.
Истребители МиГ-31 прибыли на авиабазу в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания" и будут поставлены "на круглосуточное боевое дежурство", говорится в сообщении.
Минобороны опубликовало видео с посадкой истребителей, на кадрах не видно, несут ли они ракетные заряды.
Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
В РФ утверждали, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.
Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.
Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.