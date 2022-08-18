Россия заявила о развертывании гиперзвуковых ракет "Кинжал" у границ Польши и Литвы

МиГ-31 будут поставлены на круглосуточное боевое дежурство, говорится в сообщении Фото: ЕРА

Речь идет об аэродроме Чкаловск в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.

Истребители МиГ-31 прибыли на авиабазу в рамках "дополнительных мер стратегического сдерживания" и будут поставлены "на круглосуточное боевое дежурство", говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало видео с посадкой истребителей, на кадрах не видно, несут ли они ракетные заряды.