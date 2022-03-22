Утверждения РФ о применении гиперзвукового оружия против Украины направлены на отвлечение внимания от отсутствия прогресса – британская разведка

В министерстве отметили, что если заявления российской стороны соответствуют действительности, то речь идет о системе "Кинжал".

"Утверждения россиян об использовании "Кинжала", скорее всего, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании России. Развертывание "Кинжала" вряд ли существенно повлияет на исход российской кампании в Украине", – говорится в сообщении.

Контекст:

В РФ утверждали, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

Как отмечает CNN, гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические с большой дугой, которые легко обнаружить. Также они способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Применение РФ гиперзвукового оружия в Украине подтвердил 21 марта президент США Джо Байден. Он сказал, что гиперзвуковые ракеты – единственное, с чем они могут иметь результат "с абсолютной уверенностью". Такие ракеты, по словам президента США, особенно не отличаются от других ракет, "за исключением того, что их практически невозможно остановить".