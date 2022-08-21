Только каждый 20-й ракетный удар РФ был по военному объекту, остальные 19 попадали в дома, школы, больницы, университеты – СБУ

"Россия – страна-террорист! За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего состояла наша мирная жизнь. Мы не забудем и не простим ни одно кровавое преступление российских террористов! Они понесут справедливое наказание!" – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам. По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.