Украину сегодня защищают около 1 млн человек – Зеленский

Президент: Каждый из ветеранов должен почувствовать, что Украина может быть благодарной Фото: president.gov.ua

По его словам, в конце февраля ветеранское сообщество в Украине насчитывало около 500 тыс. человек. Сегодня Украину в рядах Вооруженных сил Украины и других соединениях защищают около 1 млн мужчин и женщин.

"Что такое этот миллион? Это значит, что после нашей победы над российскими террористами у каждого будут родственники-ветераны, или друзья-ветераны, или знакомые-ветераны. Ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине. Это значит, что нужны соответствующие перемены в государственной политике и общественном восприятии ветеранов", – сказал глава государства.

Он акцентировал внимание на том, что уважение к защитникам должно проявляться не в словах и обещаниях "под определенную дату", а в конкретных делах.

"Каждый из них должен почувствовать, что Украина может быть благодарной", – отметил президент.