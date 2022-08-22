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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину сегодня защищают около 1 млн человек – Зеленский

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Президент: Каждый из ветеранов должен почувствовать, что Украина может быть благодарной
Президент: Каждый из ветеранов должен почувствовать, что Украина может быть благодарной
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения России количество ветеранов и участников боевых действий в Украине удвоилось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая на открытии форума ветеранов и волонтеров "Защитники. Перекличка", которое "1+1" транслировал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в конце февраля ветеранское сообщество в Украине насчитывало около 500 тыс. человек. Сегодня Украину в рядах Вооруженных сил Украины и других соединениях защищают около 1 млн мужчин и женщин.

"Что такое этот миллион? Это значит, что после нашей победы над российскими террористами у каждого будут родственники-ветераны, или друзья-ветераны, или знакомые-ветераны. Ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине. Это значит, что нужны соответствующие перемены в государственной политике и общественном восприятии ветеранов", – сказал глава государства. 

Он акцентировал внимание на том, что уважение к защитникам должно проявляться не в словах и обещаниях "под определенную дату", а в конкретных делах.

"Каждый из них должен почувствовать, что Украина может быть благодарной", – отметил президент.

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял президент Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

Теги: ветераны, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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