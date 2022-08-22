Украину сегодня защищают около 1 млн человек – Зеленский

По его словам, в конце февраля ветеранское сообщество в Украине насчитывало около 500 тыс. человек. Сегодня Украину в рядах Вооруженных сил Украины и других соединениях защищают около 1 млн мужчин и женщин.
"Что такое этот миллион? Это значит, что после нашей победы над российскими террористами у каждого будут родственники-ветераны, или друзья-ветераны, или знакомые-ветераны. Ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине. Это значит, что нужны соответствующие перемены в государственной политике и общественном восприятии ветеранов", – сказал глава государства.
Он акцентировал внимание на том, что уважение к защитникам должно проявляться не в словах и обещаниях "под определенную дату", а в конкретных делах.
"Каждый из них должен почувствовать, что Украина может быть благодарной", – отметил президент.
Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял президент Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".