Залужный назвал потери в армии с начала войны

По словам главнокомандующего, обсуждая вопрос защиты ветеранов, государству нужно распространять свое внимание на семьи военных, которые остались без поддержки.
"Наши маленькие дети, которые не виноваты в том, что родились здесь и сейчас, они однозначно нуждаются в защите и там – возле Соледара, возле Бахмута и Большой Новоселки, – и тут, в тылу, потому что их папа пошел на фронт, и возможно, входит в число тех 9 тыс. наших героев, которые погибли", – сказал он.
Залужный отметил, что детям нужно расти в защите и ощущении безопасности, понимая, что у них есть будущее.
"Наши женщины, жены и мамы, также нуждаются в помощи под завалами, потому что им мог бы помочь их муж, сын или дочка, но они там, с оружием в руках, делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель", – добавил глава ВСУ.
Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял Президен Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".