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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный назвал потери в армии с начала войны

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Главнокомандующий ВСУ Украины: наши герои с оружием в руках делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель
Главнокомандующий ВСУ Украины: наши герои с оружием в руках делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель
Фото: president.gov.ua

В начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли почти 9 тыс. военнослужащих. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, выступая на открытии форум ветеранов и волонтеров "Защитники. Перекличка", которое 1+1 транслировал в эфире национального телемарафона.

По словам главнокомандующего, обсуждая вопрос защиты ветеранов, государству нужно распространять свое внимание на семьи военных, которые остались без поддержки. 

"Наши маленькие дети, которые не виноваты в том, что родились здесь и сейчас, они однозначно нуждаются в защите и там – возле Соледара, возле Бахмута и Большой Новоселки, – и тут, в тылу, потому что их папа пошел на фронт, и возможно, входит в число тех 9 тыс. наших героев, которые погибли", – сказал он.

Залужный отметил, что детям нужно расти в защите и ощущении безопасности, понимая, что  у них есть будущее. 

"Наши женщины, жены и мамы, также нуждаются в помощи под завалами, потому что им мог бы помочь их муж, сын или дочка, но они там, с оружием в руках, делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель", – добавил глава ВСУ.

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял Президен Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

Теги: ВСУ, война России против Украины, погибшие, Валерий Залужный, потери
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