Залужный назвал потери в армии с начала войны

Главнокомандующий ВСУ Украины: наши герои с оружием в руках делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель Фото: president.gov.ua

По словам главнокомандующего, обсуждая вопрос защиты ветеранов, государству нужно распространять свое внимание на семьи военных, которые остались без поддержки.

"Наши маленькие дети, которые не виноваты в том, что родились здесь и сейчас, они однозначно нуждаются в защите и там – возле Соледара, возле Бахмута и Большой Новоселки, – и тут, в тылу, потому что их папа пошел на фронт, и возможно, входит в число тех 9 тыс. наших героев, которые погибли", – сказал он.

Залужный отметил, что детям нужно расти в защите и ощущении безопасности, понимая, что у них есть будущее.

"Наши женщины, жены и мамы, также нуждаются в помощи под завалами, потому что им мог бы помочь их муж, сын или дочка, но они там, с оружием в руках, делают все, чтоб не поворотилась Буча и Гостомель", – добавил глава ВСУ.