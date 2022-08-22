ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это ад". Залужный описал будни ВСУ и рассказал, какими вернутся ветераны

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Bетеранам после войны нужна будет сильная поддержка, считает главнокомандующий ВСУ
Bетеранам после войны нужна будет сильная поддержка, считает главнокомандующий ВСУ
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Участники войны с Россией, которые вернутся после нее с победой, будут иметь значительные проблемы и запросы. Такой прогноз сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, выступая на открытии форума ветеранов и волонтеров "Защитники. Перекличка", которое "1+1" транслировал в эфире национального телемарафона.

По его словам, война – самое сложное и страшное, что может быть для страны и людей, которые в ней живут. И ВСУ "каждый день ощущают запах смерти, он все время рядом и его нельзя ни с чем перепутать", рассказал он.

Оценивая ситуацию на фронте, Залужный заявил, что "это постоянный ад".

"И единственный способ его избежать – к сожалению, так есть – это сменить один ад на другой. И этот период – между сменой локаций боевых задач – и есть отдых", – рассказал он, выступая перед участниками форума.

Главнокомандующий украинской армией считает, что ветераны, вернувшиеся с войны, сильно изменятся и им потребуется большая поддержка.

"Но это будет уже совсем другая нация, совсем другие люди, которые будут знать цену свободе и независимости", – добавил руководитель ВСУ.

Контекст:

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова говорила, что на 23 февраля – за день до открытого вторжения России – в Украине было более 400 тыс. ветеранов. "Сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала она. По подсчетам Калмыковой, охват фонда оценивается примерно в 5 млн человек.

7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.

Теги: ветераны, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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