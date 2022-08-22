"Это ад". Залужный описал будни ВСУ и рассказал, какими вернутся ветераны

По его словам, война – самое сложное и страшное, что может быть для страны и людей, которые в ней живут. И ВСУ "каждый день ощущают запах смерти, он все время рядом и его нельзя ни с чем перепутать", рассказал он.
Оценивая ситуацию на фронте, Залужный заявил, что "это постоянный ад".
"И единственный способ его избежать – к сожалению, так есть – это сменить один ад на другой. И этот период – между сменой локаций боевых задач – и есть отдых", – рассказал он, выступая перед участниками форума.
Главнокомандующий украинской армией считает, что ветераны, вернувшиеся с войны, сильно изменятся и им потребуется большая поддержка.
"Но это будет уже совсем другая нация, совсем другие люди, которые будут знать цену свободе и независимости", – добавил руководитель ВСУ.
В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова говорила, что на 23 февраля – за день до открытого вторжения России – в Украине было более 400 тыс. ветеранов. "Сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала она. По подсчетам Калмыковой, охват фонда оценивается примерно в 5 млн человек.
7 июля было объявлено, что ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами, смогут получить единоразовое денежное возмещение. На поддержку бизнеса ветеранов выделено 10 млн грн.