Любые переговоры с РФ станут невозможны, если состоится "суд" над украинскими пленными в Мариуполе – Зеленский

Зеленский о "суде" над азовцами в Мариуполе: Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны Фото: president.gov.ua

По его словам, сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для "абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками", которые в плену у оккупантов.

"Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – заявил президент.