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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Любые переговоры с РФ станут невозможны, если состоится "суд" над украинскими пленными в Мариуполе – Зеленский

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Зеленский о "суде" над азовцами в Мариуполе: Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны
Зеленский о "суде" над азовцами в Мариуполе: Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны
Фото: president.gov.ua

Если российские оккупанты организуют "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе Донецкой области, то любые переговоры с РФ перестанут быть возможными. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для "абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками", которые в плену у оккупантов.

"Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – заявил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/397875289095059/

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клеткиПо данным Бойченко, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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