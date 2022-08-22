Любые переговоры с РФ станут невозможны, если состоится "суд" над украинскими пленными в Мариуполе – Зеленский

По его словам, сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для "абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками", которые в плену у оккупантов.
"Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – заявил президент.
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки. По данным Бойченко, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.