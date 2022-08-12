Арестович: Россияне сделают все, чтобы мы не получили азовцев назад. А мы сделаем все, чтобы забрать. Решение очень простое: надо набрать их пленных, а для этого нужно контрнаступление

Арестович подчеркнул, что украинские власти активно работают над тем, чтобы освободить азовцев Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я думаю, россияне сделают все, чтобы мы их [азовцев] не получили. Мы отдаем себе в этом отчет. Все отдают в этом отчет: и международные лидеры, и религиозные лидеры, и посредники... Эта история в Оленовке – выведение себя не только за правовое, но и за моральное поле окончательно. Они кинули кость своим, уничтожив азовцев, потому что там очень большое возмущение – в прослойке, которая является двигателем этой войны, среди российских ультрапатриотов. "Как это так, мы обмениваем? Брали с кровью Мариуполь, потеряли кучу людей, трех генералов потеряли, пять полковников. А вы берете и их отдаете". И кинули кость: "Мы их уничтожаем. Негласно", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинские власти активно работают над тем, чтобы освободить азовцев.

"Их постараются не отдать. А мы сделаем все, чтобы забрать... Мы не надеемся – мы работаем по полной. Такова ситуация в настоящий момент. Решение очень простое: надо набрать их пленных. Просто для этого нужно контрнаступление", – отметил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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