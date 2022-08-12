ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Россияне сделают все, чтобы мы не получили азовцев назад. А мы сделаем все, чтобы забрать. Решение очень простое: надо набрать их пленных, а для этого нужно контрнаступление

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович подчеркнул, что украинские власти активно работают над тем, чтобы освободить азовцев
Арестович подчеркнул, что украинские власти активно работают над тем, чтобы освободить азовцев
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что украинская сторона сделает все для освобождения бойцов полка "Азов", которые находятся в плену у российских оккупантов.

"Я думаю, россияне сделают все, чтобы мы их [азовцев] не получили. Мы отдаем себе в этом отчет. Все отдают в этом отчет: и международные лидеры, и религиозные лидеры, и посредники... Эта история в Оленовке – выведение себя не только за правовое, но и за моральное поле окончательно. Они кинули кость своим, уничтожив азовцев, потому что там очень большое возмущение – в прослойке, которая является двигателем этой войны, среди российских ультрапатриотов. "Как это так, мы обмениваем? Брали с кровью Мариуполь, потеряли кучу людей, трех генералов потеряли, пять полковников. А вы берете и их отдаете". И кинули кость: "Мы их уничтожаем. Негласно", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинские власти активно работают над тем, чтобы освободить азовцев.

"Их постараются не отдать. А мы сделаем все, чтобы забрать... Мы не надеемся – мы работаем по полной. Такова ситуация в настоящий момент. Решение очень простое: надо набрать их пленных. Просто для этого нужно контрнаступление", – отметил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", противостоят российским оккупантам, в частности, защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе.

2 августа Верховный суд РФ решил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и объявил "Азов" "террористической организацией". "Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.

Полк в ответ призвал Государственный департамент США признать Россию государством-террористом.

Оккупанты в Мариуполе собираются устроить показательное "судилище" над украинскими военнопленными, в том числе над азовцами, приурочив его ко Дню Независимости Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, полк Азов, Оленовка, Алексей Арестович, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Былик в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Былик в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (320476)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (93026)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (52177)
4
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (37528)
5
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (36748)
6
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (26222)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (23038)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (21982)
 
 
 
 