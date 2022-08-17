"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом

"Я за тебя до конца. За вашу свободу. Для твоей жизни", – написала она.

Прокопенко рассказала, что меч, с которым она запечатлена на фото, ее супругу подарили сироты из Мариуполя.

"Он был сделан ими на "Азовстали" несколько лет назад перед эскалацией. Милый сделал это фото на берегу Азовского моря, недалеко от базы", – написала жена командира "Азова".

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