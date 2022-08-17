"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом

"Я за тебя до конца. За вашу свободу. Для твоей жизни", – написала она.
Прокопенко рассказала, что меч, с которым она запечатлена на фото, ее супругу подарили сироты из Мариуполя.
"Он был сделан ими на "Азовстали" несколько лет назад перед эскалацией. Милый сделал это фото на берегу Азовского моря, недалеко от базы", – написала жена командира "Азова".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
I’m FOR YOU till the end.— Kateryna Prokopenko (@KatProkopenkoUa) August 13, 2022
For your freedom.
For your life.
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This sword was presented to Denys by orphans from Mariupol, it was made by them at the Azovstal few years ago before escalation. My dear took this photo on the beach of the Sea of Azov, not far from the base. pic.twitter.com/rtBqXtcBl0
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой".
14 августа Катерина Прокопенко заявила, что ее мужа, вероятно, вывезли в Россию.