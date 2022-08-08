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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются организовать депортацию детей из Луганской области в РФ – Гайдай

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По словам Гайдая, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию
По словам Гайдая, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются организовать депортацию детей из захваченных населенных пунктов Луганской области в РФ. Об этом 8 августа в Telegrаm заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте России". Таким образом, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию", – сообщил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупационные власти неспособны наладить работу социальной сферы – финансирование интернатов и санаторных школ.

"Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего", – отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты также продолжают принудительную мобилизацию мужчин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, депортация, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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