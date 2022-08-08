Оккупанты пытаются организовать депортацию детей из Луганской области в РФ – Гайдай

По словам Гайдая, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию Фото: ЕРА

"С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте России". Таким образом, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию", – сообщил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупационные власти неспособны наладить работу социальной сферы – финансирование интернатов и санаторных школ.

"Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего", – отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты также продолжают принудительную мобилизацию мужчин.

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