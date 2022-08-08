Оккупанты пытаются организовать депортацию детей из Луганской области в РФ – Гайдай

"С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте России". Таким образом, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию", – сообщил Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что оккупационные власти неспособны наладить работу социальной сферы – финансирование интернатов и санаторных школ.
"Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего", – отметил Гайдай.
По его словам, оккупанты также продолжают принудительную мобилизацию мужчин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.