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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанті пытались вести наступление в Луганской области, но отступили – Гайдай

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По данным Гайдая, 12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре реактивную
По данным Гайдая, 12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную
Фото: EPA

Российские оккупанты пытались штурмовать Верхнекаменское Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По словам чиновника, несмотря на переброску части живой силы и техники в южные области Украины, основные усилия оккупанты продолжают сосредоточивать на Востоке Украины.

"Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждом из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления наших Вооруженных сил вынужден был отступить. 12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара. Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов нанесены штурмовой и армейской авиацией врага", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, война России против Украины, Верхнекаменское
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