В Рубежном оккупанты начали хоронить мирных жителей, погибших четыре месяца назад – глава ОВА

"В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить: а позже нельзя было начать? Большей частью территории города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, до сих пор лежавшие посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем со временем?" – написал он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.