В Рубежном оккупанты начали хоронить мирных жителей, погибших четыре месяца назад – глава ОВА

Гайдай: В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить: а позже нельзя было начать? Большей частью территории города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, до сих пор лежавшие посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем со временем?" – написал он.